На українських дорогах встановлять ліхтарі на сонячних батареях

На украинских улицах будут установлены фонари на солнечных батареях. Фото: Волынь 24

На украинских дорогах установят фонари на солнечных батареях. Сейчас в работе более 60 объектов, в планах еще 30.

Первоначально освещения установят на участках с наибольшим риском возникновения аварий и на площадках габаритно-весового контроля, сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

На Кировоградщине уже строят фундамент под опоры. Работы начали на недавно отремонтированной дороге государственного значения М-04 Знаменка-Луганск-Изварино, где у каждого пешеходного перехода установят фонари. Все будут питаться от солнечной энергии, что соответствует современным требованиям экологии и экономии ресурсов.

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В Укравтодоре рассказали, что вскоре освещения появится и на трех основных площадках для взвешивания, работающих в области - при въезде в Кировоградской на дороге Н-01 Киев-Знаменка, вблизи поселка Пантаевка на М-04 и около села степное на дороге Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев.

В столице открыли отремонтированный подземный переход через ул. Академика Глушкова до ВДНХ. Установили новое освещение, стены разрисовали граффити. В первый день фестиваля Atlas Weekend он стал популярным местом для фотографирования. Украшала переход студия Paint Hunters: художники работали 14 дней. Стены перехода украсили фирменными плашками ВДНХ вперемешку с ярко-зеленым цветом. Мастера Paint Hunters использовали 750 л краски и работали 150 ч.