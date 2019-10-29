Заброшенную Lamborghini продали за 40 млн грн

Найденную ранее в старом гараже Lamborghini Miura P400 S продали за $1,6 млн (40,107 млн грн - Gazeta.ua).
Авто выставили на аукционе RM Sotheby's и ушло с молотка за 1,2 млн фунтов - примерно $1,6 млн. Хотя за суперкар ожидали выручить около 800 тыс. фунтов, сообщает Motor1.
Машина была выпущена в 1969-м. Его пробег составил чуть более 29 тыс. км. У автомобиля были только два владельца. А последние годы он провел в заброшенном гараже в небольшой немецкой деревне горного массива Шварцвальд.
Lamborghini Miura P400 S в идеальном состоянии. Никогда не подвергался реставрации и имеет все заводские детали.
Всего было выпущено 764 авто Lamborghini Miura с 1966-го по 1973-й.
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Lamborghini отправит на международную космическую станцию детали машин, которые напечатали на 3D-принтере. Пять образцов углепластика отошлют на станцию 2 ноября. Над ними будут проводить опыты.
Карбон тестировать при температуре от -40 до +200ºС. Также на них будет влиять солнечная радиация и другие излучения.
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