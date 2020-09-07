За какие автомобильные номера будут штрафовать?

3D автономера набирают популярность Фото: uazmi.net

3D-номера в Украине не соответствуют установленным нормам и водителей автомобилей с такими номерами будут штрафовать, недавно сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Ряд сервисов предлагает изготовление объемных номеров - не только 3D, но и 4D и 5D. Они отличаются глубиной символов - от 6 до 14 сантиметров. Представители фирм по изготовлению знаков уверяют, что такие знаки заказывают исключительно в качестве сувениров.

Подобные автономера не соответствуют установленным требованиям ДСТУ 3650: 2019. Ведь норма предусматривает, что дорожные номерные знаки изготавливаются путем штамповки из ленты из алюминия или листовой стали.

Согласно Кодексу административных правонарушений за такие номера предусмотрен штраф в 170 гривен. За повторное нарушение в течение года - 255 гривен, отмечают в полиции.

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Верховная Рада поддержала законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.