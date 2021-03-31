Xiaomi запускает производство электромобилей

Возглавит новое предприятие генеральный директор Xiaomi. Фото: pinterest.com

Китайская компания Xiaomi запустит производство собственных электромобилей.

В новый проект производитель телефонов вложил $10 млрд. Компания хочет "предложить качественные, умные электромобили", сообщает ВВС.

Планируют создать дочернюю компанию с начальными инвестициями в размере около $1,5 млрд. Возглавит новое предприятие генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

"Решение было принято после многочисленных раундов обсуждений между всеми нашими партнерами, и это будет последний большой предпринимательский проект в моей жизни", - заявил Цзюнь.

Пока неизвестно, на какой сегмент рынка будет работать компания. В Xiaomi не комментируют, будет производить она бюджетные модели или нацелена на верхний сегмент рынка.

Наиболее востребованная модель электромобилей в Украине - Chevrolet Bolt. Далее в первой пятерке представители марки Tesla. С начала 2021 украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобили.