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среда, 31 марта 2021 10:27

Xiaomi запускает производство электромобилей

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Xiaomi запускает производство электромобилей
Возглавит новое предприятие генеральный директор Xiaomi. Фото: pinterest.com

Китайская компания Xiaomi запустит производство собственных электромобилей.

В новый проект производитель телефонов вложил $10 млрд. Компания хочет "предложить качественные, умные электромобили", сообщает ВВС.

Планируют создать дочернюю компанию с начальными инвестициями в размере около $1,5 млрд. Возглавит новое предприятие генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.

"Решение было принято после многочисленных раундов обсуждений между всеми нашими партнерами, и это будет последний большой предпринимательский проект в моей жизни", - заявил Цзюнь.

Пока неизвестно, на какой сегмент рынка будет работать компания. В Xiaomi не комментируют, будет производить она бюджетные модели или нацелена на верхний сегмент рынка.

Наиболее востребованная модель электромобилей в Украине - Chevrolet Bolt. Далее в первой пятерке представители марки Tesla. С начала 2021 украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобили.

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