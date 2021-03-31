Xiaomi запускает производство электромобилей

Китайская компания Xiaomi запустит производство собственных электромобилей.
В новый проект производитель телефонов вложил $10 млрд. Компания хочет "предложить качественные, умные электромобили", сообщает ВВС.
Планируют создать дочернюю компанию с начальными инвестициями в размере около $1,5 млрд. Возглавит новое предприятие генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь.
"Решение было принято после многочисленных раундов обсуждений между всеми нашими партнерами, и это будет последний большой предпринимательский проект в моей жизни", - заявил Цзюнь.
Пока неизвестно, на какой сегмент рынка будет работать компания. В Xiaomi не комментируют, будет производить она бюджетные модели или нацелена на верхний сегмент рынка.
Наиболее востребованная модель электромобилей в Украине - Chevrolet Bolt. Далее в первой пятерке представители марки Tesla. С начала 2021 украинцы купили и зарегистрировали 502 электромобили.
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