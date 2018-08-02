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четверг, 02 августа 2018 15:05

Выяснили, почему водителей не штрафуют за превышение скорости

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Выяснили, почему водителей не штрафуют за превышение скорости
Полиция не может штрафовать за превышение скорости без радаров. Фото: 24

Полиция не может штрафовать за превышение скорости без радаров.

Об этом сообщил заместитель председателя Координационного совета Общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

"Ни одного водителя за четыре года не оштрафовали за превышение скорости. А как можно выписать штраф, если нечем зафиксировать нарушения? На основе чего? Нужны четкие доказательства. И пока не заработают радары, статистика аварий на дорогах не сможет измениться кардинально", - говорит он.

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С первого января 2018 года в населенных пунктах ограничили скорость движения до 50 км/ч, в украинских городах и селах люди продолжают погибать из-за любителей погонять с ветерком.

С 27 июля полиция должна патрулировать автодороги с приборами для измерения скорости TruCAM. По крайней мере это недавно утверждал министр инфраструктуры Владимир Емельян. МВД в свою очередь заявило, что уже через несколько недель на дорогах заработает автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения.

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