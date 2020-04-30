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четверг, 30 апреля 2020 15:34

Выпустили сотый "Москвич-400"

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Выпустили сотый &quot;Москвич-400&quot;
"Москвич-400" двигался со скоростью 90 км / ч. Фото: Wikipedia

30 апреля 1947 выпустили сотый "Москвич-400". Это был первый массовый легковой автомобиль, который продавался в СССР.

"Москвич-400" выпускали на Московском заводе малолитражных автомобилей с 1946 года по 1954 год. Его считают модернизированной версией Opel Kadett, который выпускали в Германии с 1937 по 1940 годы. Сам Opel Kadett имел несколько версий: 2-, 4-дверные варианты и кабриолет. Однако "Москвич-400" с самого начала делали 4-дверным, 2-дверной версии не было.

В России царит версия, что выпуск именно 4-дверной модификации было личной просьбой Сталина. Однако никаких подтверждений этому нет.

В 1954 году авто усовершенствовали. Так появился "Москвич-401".

За 10 лет выпустили 216 006 седанов и 17 742 кабриолетов. Розничная отпускная цена "Москвича-400" составляла 8000 руб., "Москвич-401" - 9000 руб. по стоимости до денежной реформы 1961 года.

В "Москвич-400" установили двигатель, мощностью всего 23 л.с. Поэтому его максимальная скорость составляла 90 км / ч.

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30 апреля 1948-го на автовыставке в Амстердаме представили первый Land Rover.

Разработкой нового автомобиля занимались братья Морис и Спенсер Уилкс. Они пытались создать максимально прочную и надежную машину. Для разработка прототипа правительство Великобритании предоставил мужчинам целый завод.

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Дата
30
апреля

Выпустили сотый "Москвич-400"

Почти 30 лет назад выпустили последний немецкий "спутник"

Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

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