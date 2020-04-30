Создать максимально прочную и надежную машину: история Land Rover

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30 апреля 1948-го на автовыставке в Амстердаме представили первый Land Rover.

Разработкой нового автомобиля занимались братья Морис и Спенсер Уилкс. Они пытались создать максимально прочную и надежную машину. Для разработка прототипа правительство Великобритании предоставил мужчинам целый завод.

Кузов новинки изготавливали из авиационного алюминия, который остался после Второй мировой и не был нужен армии в таких огромных количествах. Первое усовершенствование провели через 2 года. Инженеры Land Rover разработали систему переключения трансмиссии между задним и полным приводом.

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Кроме того, компания предоставила покупателям более широкий выбор, сделав несколько вариантов внедорожников. Они отличались длиной колесной базы, формой и размерам кузовов. За первые 11 лет компания выпустила четверть млн автомобилей.

В начале 1960-х пика популярности достигли полноприводные внедорожники для семейных путешествий. Таким образом, через десять лет компания создала новую модель, которая должна была получила высокие ходовые характеристики и позволяла передвигаться в комфортных условиях. Авто получило название Range Rover.

1989-го на Франкфуртской автовыставке фурор вызвал новый внедорожник Land Rover Discovery. На следующий год модели Land Rover 90 и 110, которые к тому времени стали классическими, получили ряд обновлений экстерьера и новое название - Defender.

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В 1994-м компанию выкупил BMW. Под новым руководством она выпустила свой самый компактный внедорожник Land Rover Freelander. 12 лет назад новым владельцем компании стал Tata Motors. Индийская корпорация практически не вмешивается в производство машин. В 2010-м представили Range Rover Evoque, который стал новинкой среди внедорожников компакт-класса.

2011-го на Международном автошоу в Франфурте Land Rover продемонстрировал два новых концепт-кара: Defender DC100 и DC100 Sport. В 2013-м в Нью-Йорке Range Rover Sport. Через два года Land Rover совместно с Jaguar сообщили о создании гибридных и электрических моделей.

Компания Land Rover начала работу над самой дорогой в своей истории моделью, которая должна стать конкурентом для Bentley Bentayga.