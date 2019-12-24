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вторник, 24 декабря 2019 18:15

Выигранное паре стало началом карьеры

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Автор: vokrugsveta.ru
  Первый автомобиль Луи Рено
Первый автомобиль Луи Рено

24 декабря 1898 года французский изобретатель Луи Рено, во время празднования с друзьями Рождества, предложил пари. Мужчина был уверен в том, что его первый недавно сконструированный автомобиль сможет преодолеть улицу Ру Лепик на Монмартре, которая имела уклон в 13 градусов.

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Друзья Рено приняли вызов, ведь считали, что его затея провалится. Однако Луи удалось проехаться по улице, как следствие, он выиграл пари и получил свои первые 12 заказов вместе с денежным задатком. Это событие стало началом его карьеры.

Через несколько месяцев изобретатель запатентовал свою коробку передач. После агрегат начали использовать все тогдашние заводы. В момент заключения пари Луи Рено было 19 лет.

1 октября 1898, вместе со своим старшим братом Марселем, Луи Рено построил свой первый автомобиль. Машина получила такие нововведения, как трехступенчатую коробку передач, задние ведущие колеса и тому подобное.

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Дата
24
декабря

Выигранное паре стало началом карьеры

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