Выигранное паре стало началом карьеры

Автор: vokrugsveta.ru Первый автомобиль Луи Рено

24 декабря 1898 года французский изобретатель Луи Рено, во время празднования с друзьями Рождества, предложил пари. Мужчина был уверен в том, что его первый недавно сконструированный автомобиль сможет преодолеть улицу Ру Лепик на Монмартре, которая имела уклон в 13 градусов.

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Друзья Рено приняли вызов, ведь считали, что его затея провалится. Однако Луи удалось проехаться по улице, как следствие, он выиграл пари и получил свои первые 12 заказов вместе с денежным задатком. Это событие стало началом его карьеры.

Через несколько месяцев изобретатель запатентовал свою коробку передач. После агрегат начали использовать все тогдашние заводы. В момент заключения пари Луи Рено было 19 лет.

1 октября 1898, вместе со своим старшим братом Марселем, Луи Рено построил свой первый автомобиль. Машина получила такие нововведения, как трехступенчатую коробку передач, задние ведущие колеса и тому подобное.