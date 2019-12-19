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пятница, 20 декабря 2019 07:25

Выдали патент на лучшие пневматические шины

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Автор: ProAutoMoto
  Патенты на пневматические шины выдавали три раза
Патенты на пневматические шины выдавали три раза

20 декабря 1892 инженеры Александр Браун и Джордж Стилман из американского городка Сиракузы получили первый патент на пневматические автомобильные шины.

За 47 лет до этого патент на пневматическую шину выдали в Англии инженеру Уильяму Томсону. Она имела вид кожаной оболочки, в которую зашивали эластичные пояса. Камеру изготавливали из нескольких слоев парусины - тяжелой плотной конопляной или льняной ткани из толстой пряжи. Ее пропитывали и покрывали натуральным каучуком. Шину накладывали на колесо с деревянными спицами, вставленными в деревянный обод, которые обивали металлическим обручем. Однако изобретение Томсона не получило признания и о нем забыли.

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Через 43 года в 1888 к идее пневмошины вернулись. Шотландский ветеринар Джон Бойл Данлоп надел на колесо трехколесного велосипеда своего 10-летнего сына широкие обручи, которые сделал из шланга для поливки сада, и надул их воздухом. 7 декабря того года он получил патент на свое изобретение. На следующий год создали завод, где выпускали шины для велосипедов по замыслу Данлопа.

Однако шины Стилмана и Брана имели две важные особенности. Во-первых, они первыми предложили оснащать автомобили каучуковыми шинами. К этому их имели велосипеды и повозки. Во-вторых, в отличие от вариантов Томсона и Данлопа, их покрышка держалась на ободе колеса из-за давления, которое возникало после накачки. Ее не нужно было никуда крепить.

Слово шина происходит от немецкого Schiene - "рейка", "полоса", "планка": первоначально так называлась железная полоса, которую насаждали на обед деревянного колеса.

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Дата
20
декабря

Выдали патент на лучшие пневматические шины

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