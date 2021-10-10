Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 585
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 873
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 954
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2439
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 3375
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 837
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1872
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 603
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1692
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4356
Фото
Все фото
24
41
10
8
4
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
&quot;Підбила купити &quot;Опеля&quot;. А тепер вже не рада&quot; - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Первые электрокроссоверы Cadillac раскупили менее чем за 20 минут
Первые электрокроссоверы Cadillac раскупили менее чем за 20 минут
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Будущее наступило: электросамолет впервые поднялся в воздух - видео
Видео
Все видео
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
Беспилотная Tesla проехалась по Киеву с нелегальным программным обеспечением
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
У автопилота Tesla обнаружили забавный баг: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Подозреваемый во взяточничестве нардеп устроил ДТП на Mustang и хотел убежать: видео
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Женщина заплатила $1 тыс. за парковку
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1026
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 495
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 882
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1017
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2133
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 342
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
воскресенье, 10 октября 2021 12:22

Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут

  Комментировать
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Все автомобили на украинской регистрации должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр. Фото: doradvokat

С сентября 2022 года все автомобили с украинской регистрацией должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр.

Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порядок прохождения техосмотра:
Легковые должны осматриваться через четыре года после регистрации, а затем каждые два года, такси - ежегодно. Эту процедуру нужно проводить в течение месяца после регистрации. Обязаны ее пройти независимо от даты первой регистрации:

- новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя;
- после ДТП, в которых были повреждены элементы машины, влияющих на безопасность;
- в случае выявления существенных неполадок на дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С 1 октября водители в Украине должны включать ближний свет фар

Не обязателен техосмотр для таких транспортных средств:

- если их скорость не превышает 25 км/ч;
- не используются на общих дорогах;
- с объемом двигателя, не превышающим 125 куб см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт.

Могут не пройти техосмотр авто, которые побывали в серьезных ДТП; авто с измененной конструкцией; авто старше 15 лет; растаможенные "евробляхы".

Техническое состояние машины будут проверять по документации завода-изготовителя.

В случае непрохождения техосмотра будет 1 700 грн штрафа. Повторное нарушение - лишение водительских прав.

В июле 2011 года Верховная Рада отменила обязательный техосмотр автомобилей.

От прохождения обязательного техконтроля освобождаются легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме автомобилей такси и используемых в коммерческих целях). Также освобождаются от обязательного техосмотра мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства - независимо от срока эксплуатации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

Самое читаемое
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 11844
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова
Боди-камеры полицейских сняли последние минуты жизни Полякова 1 Просмотров: 10215
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
7
 2 Просмотров: 3375
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 2925
&quot;За*бало&quot; - общественность готовит автопробег к Зеленскому
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому 6 Просмотров: 2745
Авто
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
Электромобили, гибриды, технологические кроссоверы - испытали одни из самых новых автомобилей в Украине
24
 Просмотров: 369
Apple хочет разрешить управлять настройками авто с iPhone
Apple хочет разрешить управлять настройками авто с iPhone Просмотров: 54
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают
Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают 1 Просмотров: 513
Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки "по карману" можно онлайн
Желанная комбинация: выбрать красивые номерные знаки "по карману" можно онлайн Просмотров: 477
В ОАЭ можно без экзаменов обменять украинское водительское удостоверение
В ОАЭ можно без экзаменов обменять украинское водительское удостоверение Просмотров: 243
Больше всего комментируют
7
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
6
"За*бало" - общественность готовит автопробег к Зеленскому
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
3
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребиский
2
Полицейские озвучили основные версии гибели нардепа Полякова
Голосов: 16125
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть