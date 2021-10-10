Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут

Все автомобили на украинской регистрации должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр. Фото: doradvokat

С сентября 2022 года все автомобили с украинской регистрацией должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр.

Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Порядок прохождения техосмотра:

Легковые должны осматриваться через четыре года после регистрации, а затем каждые два года, такси - ежегодно. Эту процедуру нужно проводить в течение месяца после регистрации. Обязаны ее пройти независимо от даты первой регистрации:

- новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя;

- после ДТП, в которых были повреждены элементы машины, влияющих на безопасность;

- в случае выявления существенных неполадок на дороге.

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Не обязателен техосмотр для таких транспортных средств:

- если их скорость не превышает 25 км/ч;

- не используются на общих дорогах;

- с объемом двигателя, не превышающим 125 куб см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт.

Могут не пройти техосмотр авто, которые побывали в серьезных ДТП; авто с измененной конструкцией; авто старше 15 лет; растаможенные "евробляхы".

Техническое состояние машины будут проверять по документации завода-изготовителя.

В случае непрохождения техосмотра будет 1 700 грн штрафа. Повторное нарушение - лишение водительских прав.

В июле 2011 года Верховная Рада отменила обязательный техосмотр автомобилей. От прохождения обязательного техконтроля освобождаются легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме автомобилей такси и используемых в коммерческих целях). Также освобождаются от обязательного техосмотра мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства - независимо от срока эксплуатации.