Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут

С сентября 2022 года все автомобили с украинской регистрацией должны будут регулярно проходить обязательный техосмотр.
Это предусмотрено Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Порядок прохождения техосмотра:
Легковые должны осматриваться через четыре года после регистрации, а затем каждые два года, такси - ежегодно. Эту процедуру нужно проводить в течение месяца после регистрации. Обязаны ее пройти независимо от даты первой регистрации:
- новые владельцы машин в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя;
- после ДТП, в которых были повреждены элементы машины, влияющих на безопасность;
- в случае выявления существенных неполадок на дороге.
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Не обязателен техосмотр для таких транспортных средств:
- если их скорость не превышает 25 км/ч;
- не используются на общих дорогах;
- с объемом двигателя, не превышающим 125 куб см, или электродвигателем мощностью до 4 кВт.
Могут не пройти техосмотр авто, которые побывали в серьезных ДТП; авто с измененной конструкцией; авто старше 15 лет; растаможенные "евробляхы".
Техническое состояние машины будут проверять по документации завода-изготовителя.
В случае непрохождения техосмотра будет 1 700 грн штрафа. Повторное нарушение - лишение водительских прав.
В июле 2011 года Верховная Рада отменила обязательный техосмотр автомобилей.
От прохождения обязательного техконтроля освобождаются легковые автомобили всех типов, марок и моделей, прицепы (полуприцепы) к ним (кроме автомобилей такси и используемых в коммерческих целях). Также освобождаются от обязательного техосмотра мотоциклы, мопеды, мотоколяски и другие приравненные к ним транспортные средства - независимо от срока эксплуатации.
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