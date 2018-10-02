"Вся семья в сборе" - как рекламируют любимый автомобиль киевлян

С начала года украинцы купили 60,3 тыс. автомобилей. Больше всего легковушек покупают в Киеве. Прописку в столице получил каждый третий новый автомобиль.

Самая популярная модель чешского бренда SKODA - Octavia. В Киеве зарегистрировали 571 авто.

Автомобиль С-класса Octavia выпускают с 1996-го. Автомобиль впервые официально представили на Парижском автосалоне в сентябре того же года. Первое поколение выпускали 16 лет - до 2010-го.

Автор: Besthqwallpapers Автомобиль С-класса Octavia выпускают с 1996-го

Автомобиль третьего поколения показали в конце 2012-го. На автосалоне в Женеве в начале марта 2013 года представили Octavia третьего поколения в кузове универсал. 10 января 2017-го в Вене дебютировала обновленная модель. Серез основных изменений - новые передние фары головного света и новая система для интеллектуальной защиты пешеходов.

Gazeta.ua подготовила подборку рекламы Octavia.

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За первый месяц осени украинцы купили 6,8 тыс. автомобилей. Лидером месяца стал автомобиль Renault Duster. Владельцами этой модели стали 307 человек.