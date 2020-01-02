Вступили в силу важные нормы для электромобилей

Электромобили в Украине получат зеленые номерные знаки Фото: Хуст NEWS

С 1 января 2020 в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

В течение шести месяцев Кабмин должен разработать и ввести новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станции зарядки электромобилей", сообщает "Интерфакс-Украина".

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Кроме этого, для электромобилей вводят специальные номерные знаки зеленого цвета.

За парковку машин с двигателем внутреннего сгорания на месте для электромобилей предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также инспекторы имеют право эвакуировать такие автомобили.

Спрос на электромобили в Украине в январе-июне 2019 вырос на 58%.