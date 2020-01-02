Вступили в силу важные нормы для электромобилей

 
Ексклюзивы
1/5
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 1818
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 1773
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 504
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 999
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1512
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1062
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3987
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 189
Фото
Все фото
4
5
3
3
14
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Создали компанию, которая производит легенды
Создали компанию, которая производит легенды
Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли
Опасное приключение вдохновило на создание известного ралли
Глава компании разбогател на известном имени спортсмена
Глава компании разбогател на известном имени спортсмена
В Украине начался зимний пробег суперкаров
В Украине начался зимний пробег суперкаров
Видео
Все видео
Проходят тестирование новой Tesla
Проходят тестирование новой Tesla
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Украинские спасатели получили спецмашины от Китая
Евробляхеры начали жечь машины
Евробляхеры начали жечь машины
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Авария, наручники и штраф - как задерживали фейковых копов на Mustang
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Илон Маск сбил ограждение за рулем Tesla Cybertruck
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 2799
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 738
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1305
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1251
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 666
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
четверг, 02 января 2020 10:42

Вступили в силу важные нормы для электромобилей

  Комментировать
Вступили в силу важные нормы для электромобилей
Электромобили в Украине получат зеленые номерные знаки Фото: Хуст NEWS

С 1 января 2020 в Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей".

В течение шести месяцев Кабмин должен разработать и ввести новые дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей" и "Станции зарядки электромобилей", сообщает "Интерфакс-Украина".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права

Кроме этого, для электромобилей вводят специальные номерные знаки зеленого цвета.

За парковку машин с двигателем внутреннего сгорания на месте для электромобилей предусмотрен штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. Также инспекторы имеют право эвакуировать такие автомобили.

Спрос на электромобили в Украине в январе-июне 2019 вырос на 58%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вступили в силу важные нормы для электромобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
января

Журналиста приговорили к высшей мере наказания

День открытия моста сделали выходным

Самое читаемое
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
Модели перезапустили флешмоб - фото в бикини среди снега
9
 Просмотров: 16272
&quot;Новогодняя&quot; стрельба в Киеве: 5 раненых
"Новогодняя" стрельба в Киеве: 5 раненых Просмотров: 15390
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше Просмотров: 13275
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь
18-летний парень погиб страшной смертью в новогоднюю ночь 1 Просмотров: 7264
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 6768
Авто
З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права
З сегодняшнего дня у пьяных водителей будут отбирать права Просмотров: 2439
Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции
Утвердили устройство, которое по сей день помогает полиции
 Просмотров: 657
Tesla начала продавать електоракары с китайского завода
Tesla начала продавать електоракары с китайского завода Просмотров: 477
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
Volkswagen создал роботов-заправщиков для электромобилей
4
 Просмотров: 531
Создали "корейское экономическое чудо"
Создали "корейское экономическое чудо"
 Просмотров: 9000
Больше всего комментируют
43
Зеленский поздравил Путина "с праздниками"
10
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
4
Зеленский может пойти на соглашения с Путиным. Волонтеров хотят маргинализировать - социолог
3
Освободить беркутовцев значит разрушить доказательства России к преступлениям - Порошенко
3
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
Голосов: 13799
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua