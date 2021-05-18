Все, что необходимо знать о замене фильтров для АКПП

Автомобили с АКПП постепенно заменяют старую добрую механику, привлекая удобством смены скоростного режима, надежностью, плавностью движения. Чтобы преимущества автомата ощущались долго, автовладельцу необходимо заботиться о том, чтобы все комплектующие выполняли свои функции. Особого внимания заслуживают очистители, которые периодически следует менять. Фильтры для автоматической коробки передач обеспечивают защиту от попадания внутрь загрязнений и прочих посторонних частиц, именно благодаря им механические детали трансмиссии служат долго и без сбоев в работе. Если есть поводы усомниться в качестве очистки или появились признаки износа, а также при наступлении времени плановой замены, необходимо без промедления купить и установить взамен старой новую деталь.

Целесообразность замены

В отличие от воздушных и салонных фильтров, которые не обязательно часто менять, достаточно почистить в мастерской, трансмиссионные очистители нужно менять. Если этого не сделать, можно столкнуться со следующими проблемами:

● постепенное увеличение количества грязи внутри КПП и снижение давления;

● снижение функциональности фрикционных дисков;

● засорение клапанов мусором;

● перегревание трансмиссии, что приводит к замедлению процесса переключения передач и может стать причиной аварии;

● полный выход АКПП из строя без возможности восстановления.

В обязательном порядке поменять фильтры следует в случае:

● эксплуатации в экстремальных условиях, например, при путешествиях по грунтовым дорогам, по степи, на сильном морозе или в горах. При активной работе трансмиссии очистители забиваются гораздо быстрее;

● замены смазки (полной либо частичной). Без установки новой запчасти существует большая вероятность попадания внутрь чистой смазывающей жидкости продуктов износа из загрязненного фильтра, соответственно, совсем скоро опять придется заливать новую смазку.

Когда следует устанавливать новый очиститель АКПП

Периодичность замены зависит от возраста и условий использования автомобиля. В новых машинах обновление требуется через 60 тыс. км пробега, а в старых – каждые 40 тыс. км пробега, причем в первом случае потребуется полная, а во втором – частичная замена смазки. Для некоторых моделей производители устанавливают частоту замены – через 100 тыс. км, но, учитывая плохое состояние украинских дорог, покупать и устанавливать новые запчасти приходится гораздо чаще.

Из-за специфики расположения визуально оценить загрязненность фильтра (без разборки) невозможно. Косвенными признаками засорения служат:

● появление запаха гари из отверстия, куда заливают смазочную жидкость для АКПП;

● задержка с переключением передач во время скоростной езды;

● остановка в момент включения той или иной передачи;

● смена скоростного режима с пробуксовкой муфт;

● невозможность начать движение, несмотря на наличие толчка в момент переключения передачи.

Когда ясно, что без замены не обойтись, возникает дилемма, где покупать фильтр для автоматической трансмиссии. За считанные минуты выбрать поставщика и оформить заказ позволяет MRIYAR.UA. Интеллектуальная платформа в режиме 24/7 дает доступ к предложениям поставщиков из разных городов Украины, в том числе можно убедиться в наличии товара и выбрать вариант с наиболее быстрой доставкой. Чтобы не переплачивать, можно воспользоваться опцией сортировки по цене или активировать отображение ближайших товаров на карте (не придется тратить деньги на доставку). Проще всего осуществлять поиск по каталожному номеру запчасти, тем более что система покажет как оригинальные детали, так и качественные аналоги.