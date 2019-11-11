Впервые показали электрический универсал Volkswagen

Фото: Volkswagen.com

Компания Volkswagen показала на тизер электрический универсал ID Space Vizzion.

Презентация автомобиля состоится 19 ноября в Лос-Анджелесе, сообщают в Volkswagen.

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Электромобиль должен получить запас хода в 590 км по европейским тестам WLTP. ID Space Vizzion оборудовали оцифрованной кабиной.

В серийное производство машину пустят в конце 2021 года. В будущем Volkswagen должен выпустить кроссовер под названием ID.4.

Volkswagen представит электрический седан ID Vizzion. Прототип позиционируют как предсерийную версию будущего авто.