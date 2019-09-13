Восточная Европа наращивает електробусний автопарк

Очередную партию елекроавтобусов привезли на восток Европы. Фото: wikipedia.org

Шесть электробусов Solaris Urbino 12 и три зарядные станции пополнили муниципальный автопарк города Конин, в Польше. Потратили $ 4,1 млн.

Электрические автобусы комплектуют двумя двигателями мощностью 220 кВт. Потенциал батарей - 200 кВт*ч. Зарядка транспорта длится от трех до шести часов. Процесс можно осуществлять через розетку или при помощи пантографа.

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В общем, компания Solaris поставила уже относительно немало электромобилей в 16 польских городов. 130 автобусов Solaris Urbino 18 направили в Варшаву. 21 электроавтобус Solaris Urbino 12 привезли в Познань.

За несколько лет, число электробусов Solaris в Польше планируют увеличить втрое. Об этом сообщили на tsn.ua.

Для Венеции закупили электрические автобусы и зарядные станции для них.