Суббренд Volvo выпустил военный броневик Scarabee. Фото: auto.24tv.ua

Суббренд Volvo под названием Arquus Defense выпустил военный броневик Scarabee.

Главная особенность бронеавтомобиля - это полноуправляемое шасси. Каждое колесо автомобиля может вращаться и двигаться независимо от других. Это значительно увеличивает проходимость машины.

В броневика, кроме 300-сильного дизельного аграгата есть еще и электродвигатель с потенциалом 130 л.с.

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Весит транспортное средство около 6 тонн и может взять на борт до 1,8 тонн груза или оборудования, в частности военного снаряжения или оружия.

К 2025 году, 725 джипов Scarabee планируют поставить на службу в ряды военно-морских сил Франции. Об этом сообщили на tsn.ua.

Бронеавтомобиль "Козак-2М" поставили на вооружение украинской армии.