Украинскую армию усилили новой бронемашиной

Бронеавтомобиль "Козак-2М" поставили на вооружение украинской армии.

Бронеавтомобиль "Козак-2М" поставили на вооружение украинской армии.

Машину в течение 6 месяцев испытывали специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники в Чернигове.

Бронеавтомобиль жестко тестировали в реальных условиях. Его гоняли снегом, болотом, проводили десантирование через верх. За время тестов машина накатала более 15 тыс. км. "Казак-2М1" также проверили и на стрельбах с применением пулемета с калибром 12,7 мм. После испытаний боевой машине усовершенствовали необходимые элементы и отправили в строй.

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Бронеавтомобиль "Козак" с независимой подвеской всех колес показал отличную проходимость на местности.

Военные испытатели рассказали, что эта модель выгодно отличается от предыдущих машин "Казак". Прежде всего, у машины лучшая проходимость по пересеченной местности. Транспортное средство имеет независимую подвеску с ходом до 260 мм. Дорожный просвет - 500 мм. Потенциал проходимости глубины брода увеличили до 1,2 м. Между тем, машина получила увеличенный - до 1000 км - запас хода.

Производитель бронемашины - Киевское ЗАО "Научно-производственное объединение" Практика ". Об этом сообщили на autocentre.ua.

В сети появилось эффектное видео тренировок украинских танкистов.