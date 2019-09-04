Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер New Urban Coupe

Volkswagen будет выпускать новый компактный купе-кроссовер New Urban Coupe. Фото: из открытых источников

Volkswagen будет выпускать новый компактный купе-кроссовер New Urban Coupe в Европе с 2021 года.

Основой для внедорожника станет модульная платформа MQB, которая есть базой для хэтчбека нового поколения Polo. Длина авто не превысит четырех метров. Колесная база - 2,56 м.

Ассортимент силовых агрегатов составят бензиновый 1-литровый турбодвигатель с потенциалом 115 "лошадок", 1,6-литровый атмосферный, 120-сильный мотор. Металлические "сердца" смогут работать с пятиступенчатой ​​"ручной" коробкой передач или шестиступенчатым "автоматом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Renault выпустит компактный кроссовер HBC

Возможно, модель будет "проще" за T-Cross и будет называться T-Sport.

Вероятно, версия для Европы попадет на конвейер концерна в испанской Наварре, где производятся хэтчбеки Polo.

Автомобиль разрабатывает бразильское подразделение компании.

Мировая премьера модели запланирована на 2020 год. Первые New Urban Coupe должны сойти с конвейера того же года на заводе Volkswagen в Бразилии. Об этом сообщили на tsn.ua.

Новый гибрид Lamborghini стал самой мощной машиной марки