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среда, 04 сентября 2019 20:20

Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер New Urban Coupe

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Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер New Urban Coupe
Volkswagen будет выпускать новый компактный купе-кроссовер New Urban Coupe. Фото: из открытых источников

Volkswagen будет выпускать новый компактный купе-кроссовер New Urban Coupe в Европе с 2021 года.

Основой для внедорожника станет модульная платформа MQB, которая есть базой для хэтчбека нового поколения Polo. Длина авто не превысит четырех метров. Колесная база - 2,56 м.

Ассортимент силовых агрегатов составят бензиновый 1-литровый турбодвигатель с потенциалом 115 "лошадок", 1,6-литровый атмосферный, 120-сильный мотор. Металлические "сердца" смогут работать с пятиступенчатой ​​"ручной" коробкой передач или шестиступенчатым "автоматом".

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Возможно, модель будет "проще" за T-Cross и будет называться T-Sport.

Вероятно, версия для Европы попадет на конвейер концерна в испанской Наварре, где производятся хэтчбеки Polo.

Автомобиль разрабатывает бразильское подразделение компании.

Мировая премьера модели запланирована на 2020 год. Первые New Urban Coupe должны сойти с конвейера того же года на заводе Volkswagen в Бразилии. Об этом сообщили на tsn.ua.

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