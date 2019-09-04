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среда, 04 сентября 2019 17:38

Новый гибрид Lamborghini стал самой мощной машиной марки

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Новый гибрид Lamborghini стал самой мощной машиной марки
Lamborghini представила гибридный суперкар Sian. Фото: из открытых осточников

Компания Lamborghini представила на снимках свой гибридный суперкар Sian. Он стал самой мощной машиной марки.

Sian получил электродвигатель на 34 "лошадки", дополняющий безнаддувный 6,5-литровый V12 агрегата с потенциалом 774 л. с. 808 лошадок можно достичь на 8500 об/мин.

Ускорение Sian до сотни - 2,8 секунды, как и в Aventador.

Тяжелый аккумулятор автомобиля заменили более легким суперконденсатором. Такой модуль отличается от "обычных" тем, что он очень быстро заряжается, но плохо сохраняет энергию длительное время.

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В Lamborghini говорят, что суперконденсатор Sian полностью зарядится только после одного нажатия на педаль тормоза.

Sian построен на платформе гиперкара Aventador, но не заменит эту модель. Машину выпустят лимитированной серией. Sian "плавает" выше Aventador SVJ, относительно цены, мощности и производительности.

Вдохновением для новой модели стал Lamborghini Countach LP400 1974 года. Sian частично повторяет силуэт и боковые линии Countach.

Официальная Sian представят в сентябре 2019-го года на автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщили на tsn.ua.

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