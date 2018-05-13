Volkswagen начнет выпуск нового электромобиля

Volkswagen выпустит первый серийный электромобиль на новой платформе. За образец возьмет концепт I.D.

Машина будет Golf-класса с аэродинамическим дизайном, коротким капотом. Двигатель разместят спереди, аккумуляторы - в полу. Машина будет переднеприводной. В отличие от концепткара, на новинку будут устанавливать стандартные дверные ручки с естественным хватом и боковые наружные зеркала, а не камеры заднего обзора, сообщает electrocars.ua. А задние двери будут не раздвижными, а отворяться за движением - как у большинства машин. Похоже, что аэродинамические колпаки, как в Tesla Model 3, все же будут у серийного варианта.

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Электромобиль назовут Neo. Его выпуск планируют начать в следующем году. В компании утверждают, что в зависимости от комплектации новинка будет проезжать на одном заряде от 400 до 600 км. Даже притблизну стоимость пока не объявляют.

Впервые Volkswagen презентовал свой электрический концепт I.D. 2016 на Парижском автосалоне. Машина, которую показали в выставочном павильоне была оснащена силовым агрегатом мощностью 170 л.с. Заряда ее аккумуляторов хватало на 596 километров.

Японский автопроизводитель Nissan анонсировал выход на китайский рынок своего нового электромобиля Sylphy EV. Он сделан на базе бюджетного седана Sentra.