Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford

Volkswagen планирует привлечь около $2,6 млрд в Ford для оптимализации работы над беспилотниками.
$1 млрд немецкий автопроизводитель вложит в подразделение по разработке беспилотников Ford под названием Argo. Еще $1,6 млрд пойдут на создание совместного предприятия, которым равноправно будут владеть обе компании.
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Сотрудничество Volkswagen и Ford может помочь снизить затраты на проектирование и разработку беспилотников.
Также совместная работа компаний ускорит темпы разработки инноваций автопроизводителями, которые уже заявили, что планируют ввести в эксплуатацию первые беспилотники в 2021-м. Об этом сообщили на tsn.ua.
Компания Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов.
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