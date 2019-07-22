Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford

 
Ексклюзивы
1/5
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
Просмотров: 612
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
6 Просмотров: 4140
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 4239
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3069
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 14842
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 2844
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 567
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 6580
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Порошенко с семьей проголосовали на выборах
Просмотров: 2169
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
Парубий проголосовал и повеселил членов комиссии
1 Просмотров: 3609
Фото
Все фото
6
4
3
7
4
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Skoda показала 2 обновленных кроссовера
Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini
Обнаружили завод с поддельными Ferrari и Lamborghini
Благодаря пластику построили 34 тыс. км дорог
Благодаря пластику построили 34 тыс. км дорог
1340 &quot;лошадок&quot; и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
1340 "лошадок" и 700 километров хода на електротяге - Bentley представила электрокар EXP 100 GT
Видео
Все видео
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Мужчина бросался на автомобили, которые проезжали мимо него
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Автопилот впервые посадил самолет без участия человека
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Hyundai представил электромашину, что может ездить, ходить и лазить
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Зеленский рассказал, когда вопрос евроблях закроют
Tesla помогла поймать вора
Tesla помогла поймать вора
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 837
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2079
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1035
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2718
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
20 июля 2019
1 Просмотров: 1611
Працьовитий сусід
З Олегом ми жили на одній вулиці. Школу він покинув після дев'ятого класу. З профтех­училища вигнали за рік. Їздив із батьком на шабашки до ...
понедельник, 22 июля 2019 11:52

Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford

  Комментировать
Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford
Volkswagen планирует привлечь около $2,6 млрд в Ford, для оптимализации работы над беспилотниками. Фото: из открытых источников

Volkswagen планирует привлечь около $2,6 млрд в Ford для оптимализации работы над беспилотниками.

$1 млрд немецкий автопроизводитель вложит в подразделение по разработке беспилотников Ford под названием Argo. Еще $1,6 млрд пойдут на создание совместного предприятия, которым равноправно будут владеть обе компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следующий сервисный центр Tesla может появиться в Украине

Сотрудничество Volkswagen и Ford может помочь снизить затраты на проектирование и разработку беспилотников.

Также совместная работа компаний ускорит темпы разработки инноваций автопроизводителями, которые уже заявили, что планируют ввести в эксплуатацию первые беспилотники в 2021-м. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 50742
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии 32 Просмотров: 25481
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 14842
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 14283
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12699
Авто
BMW представила свой первый прототип электрического мотоцикла
BMW представила свой первый прототип электрического мотоцикла Просмотров: 702
В Украине появилась лимитированная серия Renault
В Украине появилась лимитированная серия Renault
5
 Просмотров: 2286
Как проходит строительство важного украинского моста
Как проходит строительство важного украинского моста Просмотров: 603
Следующий сервисный центр Tesla может появиться в Украине
Следующий сервисный центр Tesla может появиться в Украине Просмотров: 144
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
6
 Просмотров: 693
Больше всего комментируют
32
Россиян возмутило отношение к их языку в украинской пиццерии
11
В России напали на двух украинцев
9
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
6
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
Голосов: 12535
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua