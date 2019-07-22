Volkswagen инвестирует $2,6 млрд в Ford

Volkswagen планирует привлечь около $2,6 млрд в Ford, для оптимализации работы над беспилотниками. Фото: из открытых источников

Volkswagen планирует привлечь около $2,6 млрд в Ford для оптимализации работы над беспилотниками.

$1 млрд немецкий автопроизводитель вложит в подразделение по разработке беспилотников Ford под названием Argo. Еще $1,6 млрд пойдут на создание совместного предприятия, которым равноправно будут владеть обе компании.

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Сотрудничество Volkswagen и Ford может помочь снизить затраты на проектирование и разработку беспилотников.

Также совместная работа компаний ускорит темпы разработки инноваций автопроизводителями, которые уже заявили, что планируют ввести в эксплуатацию первые беспилотники в 2021-м. Об этом сообщили на tsn.ua.

Компания Toyota объединится с концерном Peugeot-Citroen для создания электрических фургонов.