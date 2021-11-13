Водительское удостоверение в Украине изменится - подробности

В водительских удостоверениях появится отметка об автоматической коробке передач. Фото: МВС України

С декабря текущего года в водительских удостоверениях появится отметка о сдаче практического экзамена на автомобилях с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

"Это означает, что с таким документом водители смогут управлять автомобилем только с автоматической коробкой передач, а при ее отсутствии – с любой", – говорится в сообщении.

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В украинцев появилась возможность получить по почте водительское удостоверение, заказанное онлайн. Оформить доставку можно в Электронном кабинете водителя, а получить – в любом отделении Укрпочты.Теперь не нужно посещать сервисный центр МВД для получения пластикового документа.