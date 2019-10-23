Водительское удостоверение можно будет оставлять дома

Водительские права будут доступны в мобильном приложении Фото: Bagnet

Приложение, где будут храниться водительские права планируют выпустить в ближайшее время.

Пилотный проект принял Кабинет министров Украины на заседании правительства 23 октября.

"Наша цель до 2024 года все услуги перевести в онлайн", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме этого, правительство запустило другие электронные услуги для водителей. Одна из таких - заказ номера автомобиля.

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"При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые "помогали" выбрать "хороший" номер, а также крупные монополисты - производители номеров", - объясняют в Кабмине.

После принятия проекта, при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с избранным им номерным знаком.

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.