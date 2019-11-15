Водительские права будут высылать по почте

Права можно будет восстановить через смартфон. Фото: ТСН

Водительские права можно будет показывать через мобильное приложение.

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров написал об этом в Facebook.

В следующем обновленные приложения "Действие" появится возможность восстановить утраченные водительские права. Новый документ отправят по почте, написал он.

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Федоров отметил, что в 2018 году водительские удостоверения потеряли 108 000 человек.

74% украинский поддерживают законы о кассовых аппаратах, которые обязывают малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 22 по 30 октября.