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воскресенье, 25 июля 2021 17:09

Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях

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Водителей-нарушителей будут ловить на камеры еще в четырех областях
Камеры видеофиксации начнут работать еще в 4 областях. Фото: pixabay.com

В Харькове, Кропивницкому, Кировоградской и Житомирской областях заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения.

Устройства запустят в 12:00 26 июля, сообщают в МВД.

Так, в Кировоградской области камеры будут работать:

♦ на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

В Житомирской области камеры будут работать:

♦ на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении. Киев (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч);

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♦ на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч);

♦ на 158 км + 305 (с.Березовка, Житомирского района) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч).

В Кропивницкому заработают на:

♦ улице Яновского, 65, в направлении улицы Ушакова (ограничение скорости 50 км/ч);

♦ улице Холодноярская, 196, в направлении улицы Короленко (ограничение скорости 50 км/ч);

♦ улице Полтавская, 40, в направлении улицы Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

В Харькове видеофиксация работать

♦ на проспекте Московском, 118, в направлении улицы Соича (ограничение скорости 50 км/ч).

Министерство внутренних дел Украины планирует установить 600 камер видеофиксации по всей стране. Такую идею планируют воплотить в жизнь в течение нескольких лет.

Ежегодно в Украине фиксируют 150 тыс. ДТП, в результате которых погибают 3,5 тыс. украинцев. По статистике, 30% аварий происходят из-за превышения скорости, 20% - из-за нарушения правил маневрирования, 10% - через нетрезвых водителей.

Украинские правоохранители хотят перенять опыт Польши. К примеру, вдоль дорог Польши установлено 400 видеокамер. Именно это помогло уменьшить количество ДТП на треть.

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Дата
25
июля

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