На наших дорогах установят 600 камер видеофиксации

Министерство внутренних дел Украины планирует установить 600 камер видеофиксации по всей стране. Такую идею планируют воплотить в жизнь в течение нескольких лет. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире программы "Право на право".

Ежегодно в Украине фиксируют 150 тыс. ДТП, в результате которых погибают 3,5 тыс. украинцев. По статистике, 30% аварий происходят из-за превышения скорости, 20% - из-за нарушения правил маневрирования, 10% - через нетрезвых водителей.

Украинские правоохранители хотят перенять опыт Польши. К примеру, вдоль дорог Польши установлено 400 видеокамер. Именно это помогло уменьшить количество ДТП на треть.

"Мы установили 55 камер в Киеве и Киевской области. В перспективе планируем установить 600 видеокамер в течение 3-4 лет", - заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

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В прошлом году правительство утвердило новую стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине. Согласно Стратегии развития безопасности движения, которую правительство утвердило в конце прошлого года. Ее основная цель - снизить уровень смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году.