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Водителей могут начать наказывать пожизненным лишением прав

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Водителей могут начать наказывать пожизненным лишением прав
В ВР зарегистрировали проект о пожизненном лишении прав. Фото: Pexels

Народные депутаты зарегистрировали законопроект о пожизненном лишении права вождения.

Автор проекта - нардеп Юлия Светличная, сообщает сайт ВРУ.

Она предлагает внести изменения в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения права управления транспортными средствами на пожизненный срок.

За систематические нарушения правил дорожного движения могут начать наказывать пожизненным лишением прав.

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Такие изменения предусмотрены и в уголовной статье "Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью". Лишение права управлять транспортными средствами предлагается сделать дополнительным наказанием.

С 1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения. В Украине появятся новые знаки. Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения, выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке. Перед выходами с территории школ. Для обозначения места концентрации ДТП и выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.д.

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  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
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