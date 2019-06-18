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среда, 19 июня 2019 07:30

Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast

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Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast. Фото: autonews.com

Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast.

Первым серийным автомобилем марки стал хэтчбек Fadil. Машина построена на шасси Opel Karl Rocks. Транспортное средство оснастили 1,4-литровым четырехцилиндровым двигателем с мощностью 98 л. с. 10 тыс. машин вьетнамцы раскупили еще в период предпродаж.

Между тем, представникиVinFast говорят, что в стране с недоверием относятся к новым брендам и отдают предпочтение зарубежным компаниям.

За первый год в VinFast планируют выпустить 250 тыс. автомобилей.

В 2020-м году компания готовится отправлять автомобили на экспорт. К 2025-му организация планирует производить полмиллиона машин в год. В VinFast хотят побороться за клиентов с Toyota, Ford и Honda.

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Покорять мировой рынок VinFast готовятся не только с хэтчбеком. У компании уже есть концепты седана Lux A2.0 и внедорожника Lux SA2.0, которые построены на рамах от BMW.

Дизайн автомобилей разрабатывала итальянская студия Pininfarina.

Нынешний исполнительный директор компании - бывший вице-президент General Motors Джим Делука.

В VinFast говорят, что сейчас сосредоточат продажи на прилегающих рынках в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Экспорт в Европу и США будет потом, - сообщили на autonews.com.

Сейчас стоимость Fadil составляет примерно $17 тыс.

Представители компании Nissan заявили, что вскоре поставлять новый электрический Nissan Leaf e-plus европейским покупателям.

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