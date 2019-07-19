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пятница, 19 июля 2019 14:30

Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
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Водителей Киева штрафуют за неправильную парковку автомобилей
Фото: Апостроф
Водителей Киева штрафуют за неправильную парковку автомобилей
Водителей Киева штрафуют за неправильную парковку автомобилей
Водителей Киева штрафуют за неправильную парковку автомобилей
Водителей Киева штрафуют за неправильную парковку автомобилей

В Киеве 16 инспекторов штрафуют водителей, которые неправильно припарковали свои автомобили.

Штраф для владельцев машин, которые препятствуют движению из-за неправильной парковки составляет 510 грн. Если водитель оплатит его в течение 10 банковских дней, то он получает скидку - 50%. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней привлекают исполнительную службу.

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Штраф могут выписывать без присутствия водителя. Если он не согласен со штрафом, его можно отменить в судебном порядке. Однако автомобиль со штрафплощадки можно забрать только после оплаты стоимости эвакуации.

Эвакуация автомобиля осуществляется в сопровождении патрульной полиции. После инспектор сообщает об этом в Нацполицию. Сведения о времени и месте, когда машину забрали можно найти на веб-портале КГГА в разделе "Имущество". Стоимость эвакуации автомобиля до двух тонн - 720 грн. Хранение - 144 грн в сутки.

К концу года количество инспекторов в Киеве должна увеличиться до 113. Они будут работать по всей территории столицы.

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