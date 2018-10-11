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четверг, 11 октября 2018 08:06

Власть "против" дешевых электромобилей

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Власть выступает "против" дешевых электромобилей, зато "за" импорт российских авто.

Народный депутат Татьяна Острикова обнародовала заключение Министерства финансов и Государственной фискальной службы по поправкам в законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

Поправки к законопроектам 8487 и 8488 приняли в первом чтении и готовят ко второму. Среди них - предложение продлить на два года льготу по уплате НДС при импорте электромобилей, которая действует в течение 2018 года. Минфин и ДФС выступили против этой поправки, поскольку это приведет к уменьшению поступлений в государственный бюджет.

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Однако если эта позиция фискального ведомства вполне понятна - его задача следить за наполнением бюджета - это другое прямо противоречит этой функции. На предложение не снижать акцизы на авто происхождением из государства-агрессора Минфин и ДФС также не согласились.

В украинском, которые ездят на автомобилях с Еврономер могут возникнуть проблемы с тем, чтобы забрать авто со штрафплощадки. Вернуть машину сможет только тот человек, который ввезла его в страну.

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