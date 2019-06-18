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вторник, 18 июня 2019 14:55

Владелец Saab инвестирует $23 млрд в электрокары

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Владелец Saab инвестирует $23 млрд в электрокары
Группа компаний Evergrande, которой принадлежат активы Saab, инвестирует в строительство заводов электрокаров в Китае $ 23 млрд. Фото: из открытых источников

Группа компаний Evergrande, которой принадлежат активы Saab, инвестирует в строительство заводов электрокаров в Китае $ 23 млрд.

Альянс планирует построить 3 предприятия в Гуанчжоу.

В планах компании - построить завод с потенциалом производства 1 млн электрокаров в год. Также хотят сконструировать 2 фабрики по производству аккумуляторов общей мощностью 500 гВт/ч в год.

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На одном из заводов хотят изготавливать электродвигатели и электронные системы управления.

Альянс Evergrande, который занимается недвижимостью, в мир электрокаров попал после инвестиций в стартап Faraday Future. После скандального разрыва соглашения с Faraday, организация стала новым основным владельцем шведской компании NEVS, что приобрела Saab. В рамках сотрудничества с Evergrande NEVS также готовится выпускать электрокары, сообщили на tsn.ua.

Корпорация Fiat Chrysler будет развивать инфраструктуру зарядных станций в Европе вместе с энергетическими компаниями Enel X и Engie.

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