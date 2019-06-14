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вторник, 18 июня 2019 07:30

Fiat Chrysler развивает сеть электрозаправок в Европе

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Fiat Chrysler развивает сеть электрозаправок в Европе
Корпорация Fiat Chrysler будут развивать инфраструктуру зарядных станций в Европе вместе с энергетическими компаниями Enel X и Engie. Фото: из открытых источников

Корпорация Fiat Chrysler будут развивать инфраструктуру зарядных станций в Европе вместе с энергетическими компаниями Enel X и Engie.

Автопроизводитель уже подписал соглашение о сотрудничистве, сообщает пресс служба FCA.

Главной целью нового альянса является создание доступной сети зарядок. То есть в концерне хотят удешевить не электрокары, а снизить расходы покупателей на их дальнейшую эксплуатацию.

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В рамках сотрудничества Fiat Chrysler установит около 700 зарядных станций на своих итальянских заводах, в офисах и центрах исследований и разработок, а также на стоянках для сотрудников. Сеть планируют завершить в течение двух лет.

Новый проект FCA включает развитие инфраструктуры не только Италии. Enel X будет сотрудничать с Fiat Chrysler еще и в Испании и Португалии. Engie - на 14 других европейских авторынках.

Корпорация Fiat Chrysler отказалась от планов по слиянию с французским автопроизводителем Renault.

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