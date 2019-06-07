Renault отказался объединяться с Fiat Chrysler

Renault відмовився об'єднуватись з Fiat Chrysler. Фото: из открытых источников

Корпорация Fiat Chrysler отказалась от планов по слиянию с французским автопроизводителем Renault.

Заявление по этому поводу опубликовала пресс-служба FCA.

Похоже, что в итальянско-американском альянсе решили, что во Франции сейчас ненадлежащая политическая ситуация для слияния.

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Ранее Fiat Chrysler предложил объединиться с Renault. Сначала такую ​​идею приветствовали. Но во французском правительстве, которому принадлежит 15% акций Renault, заявили, что с началом переговоров спешить не стоит.

Сейчас в Fiat Chrysler решили полностью отказаться от переговоров, - сообщили на tsn.ua.

Автоконцерн Fiat Chrysler планирует объединиться с китайским Guangzhou Automobile, чтобы избежать санкций за чрезмерные выбросы от топливных автомобилей.