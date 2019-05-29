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четверг, 30 мая 2019 07:30

Fiat Chrysler платит миллионы чтобы не создавать электрокары

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Fiat Chrysler платит миллионы чтобы не создавать электрокары
Fiat Chrysler заплатил Tesla миллионы евро, чтобы избежать штрафов ЕС. Фото: из открытых источников

Автоконцерн Fiat Chrysler планирует объединиться с китайским Guangzhou Automobile, чтобы избежать санкций за чрезмерные выбросы от топливных автомобилей.

Компания рассчитывает избежать миллиардных затрат на внедрение инноваций.

Fiat Chrysler Automobiles не планирует выпускать много новых авто с низким уровнем выбросов CO2 в течение ближайших лет.

Согласно прогнозам аналитиков PA Consulting, к 2021 году выбросы FCA в Европе снизятся с 120 г/км до 98,5 г/км. Это означает, что концерн не достигнет поставленной цели в 91,8 г/км. Это ставит FCA под угрозу штрафа на 700 млн. евро.

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Этот сценарий может стать реальностью Fiat Chrysler и в Китае. Поэтому FCA хочет заключить соглашение с местным производителем, специализирующимся на создании электрокаров и гибридов, чтобы за счет автопарка партнера снизить общие показатели выбросов CO2.

FCA уже приобрела кредиты на выбросы в Toyota и Honda. В концерне заявили, что потратили 350 млн. евро за 2018 году на покупку квот на выбросы только в США.

В начале апреля 2019 итальянско-американская компания заключила контракт с Tesla для решения проблемы выбросов авто в Европе. Fiat Chrysler заплатил Tesla миллионы евро, чтобы избежать штрафных санкций ЕС, - сообщили tsn.ua.

Автопроизводителя Porsche, который входит в концерн Volkswagen, оштрафовали на 535 млн евро за несоответствие выхлопных газов нормативным требованиям.

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