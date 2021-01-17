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суббота, 20 марта 2021 22:14

В Україні з'являться нові гібридні моделі одразу чотирьох брендів
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Показали новинки группы автомобильных компаний Stellantis
Фото: Владимир Мукан
Пресс-конференция группы автомобильных компаний Stellantis
Показали новинки группы автомобильных компаний Stellantis
Пресс-конференция группы автомобильных компаний Stellantis
Показали новинки группы автомобильных компаний Stellantis

На этой неделе состоялась первая пресс-конференция группы автомобильных компаний Stellantis. Ее провели в КВЦ "Парковый" в Киеве. На мероприятии впервые бренд позиционировали не как PSA. А также презентовали множество новых моделей автомобилей. Часть из них - гибридные.

Напомним, что Stellantis объединяет разных автопроизводителей. Эта группа компаний возникла после объединения FCA с PSA. Соответственно теперь в нее входит Peugeot, Citroen, Opel, DS, Fiat, Chrysler и другие компании.

"Впервые за 10 лет работы PSA в Украине наши машины Peugeot по количеству продаж вошли в "пятерку" самых востребованных марок. Доля моделей PSA на украинском рынке - 8,5 процентов. Это 8,1 тысячи машин", - рассказывает директор "Stellantis Украина "Руслан Акимов.

Всего реализовали 4322 Peugeot, 2940 Citroen, 732 Opel и 108 единиц машин премиального бренда DS. Интересно, что многие из проданных составляют коммерческие модели Citroen, Peugeot, Opel. Это фургоны, микроавтобусы, грузопассажирские модели.

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По словам Руслана Акимова, группа компаний Stellantis на 2021 ставит более амбициозные цели - собирается начать продажи 15 новых моделей и получить долю украинского рынка новых машин на уровне 10%. Для этого количество дилерских центров по Украине планируют увеличить с 57 до 71.

"В этом году мы начнем продавать в Украине много машин с гибридными двигателями. Мы видим большие перспективы именно в запуске таких машин, - говорит он. - Это будут гибриды Peugeot 3008, DS 7, Opel Grandland, Citroen C3 Aircross и C5 Aircross. А также - электрические Opel Mokka-e и Peugeot e-2008 ".

Журналистам показали некоторые из анонсированных новинок. В частности - DS7 Crossback E-Tense, обновленный Peugeot 5008, гибридный Peugeot 3008 PHEV, новый Peugeot 208, рейстайлинг-версию Opel Crossland тому подобное. Все эти модели вскоре можно будет купить в автосалонах.

Недавно бренд Peugeot изменил свою эмблему. Это 11 вариант в истории марки. Теперь логотип будет состоять из морды хищника. Новая геральдика в течение года должно появиться во всех автосалонах производителя.

Автор: Владимир Мукан
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