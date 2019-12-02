В Украине заработают комплексы для взвешивания фур

В Украине заработают 100 новых комплексов для взвешивания фур Фото: Укринформ

В последующие два года на украинских дорогах установят 100 весовых комплексов, которые будут автоматически взвешивать фуры во время движения.

Прежде они появятся у пунктов пересечения границы, у портов и в местах, где есть наибольшая нагрузка фур, сообщает "Укринформ".

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"Дороги в Украине нужно не только строить, но и спасать, - говорит министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. - Накануне Кабмин назначил нового главу Укртрансбезопасности Александра Погорелого, и я ему ставлю задачу - перезагрузка всех территориальных органов Укртрансбезопасности, объявить для этого открытые прозрачные конкурсы, набрать новых профессиональных людей, а мы на правительственном уровне будем обеспечивать необходимое финансирование, чтобы эти органы эффективно сотрудничали с Укравтодором, чтобы наши граждане почувствовали европейское качество дорог".

Сейчас идет пилотный проект по автоматическому контролю веса фур.

Проезд по украинским дорогам для грузовиков может стать платным.