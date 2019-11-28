В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz

Фото: TopGir.com

Вечером в Киеве, 27 ноября, на Бориспольской трассе сняли уникальный внедорожник от компании Dartz Motorz.

Стоимость автомобилей латвийского производителя колеблется от $ 300 тыс. до $ 1,5 млн. Однако существуют экземпляры за несколько миллионов долларов, сообщает ТопЖыр.

Самые дорогие внедорожники в мире компания Dartz Motorz ​​производит на территории завода "Руссо Балт" в Риге. Некоторые эксклюзивные автомобили и броневики этой марки значительно дороже внедорожников Bentley, Rolls-Royce и Lamborghini.

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Внешние признаки и матово черная окраска указывают, что это бронированный Dartz Prombron Black Russian. Эту модель изготовили в единственном экземпляре в 2011 году. Сообщалось, что машина стоила около $ 2 млн. В 2015 году автомобиль видели в Санкт-Петербурге.

Внедорожники Dartz в Украине замечали дважды - в Чернобыле во время киносъемок и в этом году сначала в Одессе, а затем в Киеве.