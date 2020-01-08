В Украине выросли продажи подержанных автомобилей

В 2019 году в Украине зарегистрировали 408 100 старых автомобилей. Фото: Prm

В 2019 году украинцы купили в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем в 2018.

Так в течение прошлого года украинскую регистрацию получили 408 100 старых автомобилей. Об этом сообщает Ассоциация автопроизводителей Украины.

В декабре зарегистрировали 30 700 б/у автомобилей, что превышает показатель прошлого года на 44%. Этот результат стал и самым большим за последние девять месяцев. При этом новых автомобилей было зарегистрировано 9200 штук.

Стремительный рост регистраций импортного секонд-хенда в Укравтопроме связывают с либерализацией растаможки подержанных авто и возможностью легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине. В результате в 2019 году регистрации старых машин почти в пять раз превысили продажи новых.

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Самые популярные подержанные авто в 2019 году:

Volkswagen - украинцы зарегистрировали 74 856 б/у авто, что в 16 раз больше, чем новых автомобилей этой же марки;

Opel - 34 893 старых авто, что в 93 раза больше показателя новых авто;

Renault - 31 994 авто с пробегом, что в два раза больше продаж новых авто этой марки;

Skoda - 31 920 автомобилей, что в пять раз больше, чем продажи новых.

Ford - 28202 авто, новых авто этой марки реализовано в 16 раз меньше.

По данным Укравтопрома, в 2019 году в Украине на учет было поставлено почти 88 500 новых легковых автомобилей, что на 8% больше показателя прошлого года.

С начала 2019 в Украину импортировали легковых автомобилей на сумму $3,289 млрд. Больше всего машин в Украину завезли из Германии - на $632 млн. Второе место занимает Япония - более $527 млн. Замыкает тройку лидеров Америка, с которой ввезено машин на сумму $455 млн.