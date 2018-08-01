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среда, 01 августа 2018 11:55

В Украине вырос рынок автомобилей

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В Украине вырос рынок автомобилей
Самый популярный автомобиль месяца среди украинцев - KIA Sportage. Фото: Autoua

В июле украинцы купили 6,7 тыс. новых автомобилей.

Сравнительно с июнем спрос вырос на 4%, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Самые популярные среди украинцев автомобили французской марки Renault. Приобрели 725 машин. Это на 12% больше, чем в июле прошлого года.

Второй по объемам реализации - японский бренд Toyota. Как и в июле 2017 года купили 723 машины.

На третьем месте - чешская Skoda. Владельцами автомобилей этой компании стали 503 украинца - на 3 больше, чем в прошлом году.

В первой пятерке оказалась японская марка Nissan - 465 проданных авто, и южнокорейская - Hyundai - 451 автомобиль.

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В ТОП-10 вошли KIA - 438, Volkswagen - 434, Ford - 307, Suzuki - 261 и Mazda - 233 авто.

Самым популярной моделлю месяца стал KIA Sportage. Приобрели 301 машину.

Украинцы купили 39,5 тыс. легковых автомобилей в январе-июне этого года. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самый большой рост рынка был в январе и феврале. Спад продаж - в марте и июне.

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