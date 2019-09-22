В Украине установили новый автомобильный рекорд

Авто KIA Sportage стало самым популярным в Украине за лето Фото: kia-sportage.infocar.ua

За лето 2019 году в Украине было продано самые дорогие в истории автомобиля. В общем, возросло количество проданных машин на 18%. Усилиями всех дилеров было продано 23000 новых автомобилей.

Об этом пишет AUTO-Consulting.

Так, самым популярным авто в Украине по итогам 3-х летних месяцев стал KIA Sportage.

Не намного отстают такие марки: RENAULT Duster, RENAULT Logan, TOYOTA RAV4, RENAULT Sandero, TOYOTA Land Cruiser Prado, SKODA Octavia, HYUNDAI Tucson, NISSAN Qashqai и TOYOTA Camry.

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Сразу несколько рекордов было поставлено в июне и июле 2019 года.

Абсолютный рекорд стоимости автомобиля установил бронированный Mercedes-Benz S600 - 800 000 долларов. И Rolls-Royce Phantom и Cullinan по цене 570-670 тысяч долларов.

Кроме того, украинцы приобрели несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене в районе 300-380 тысяч долларов, Lamborghini Urus за 280-300 тысяч долларов, Aston Martin DBS за 380 000 долларов.

Были также проданы Range Rover, Porsche Cayenne и 911 по цене около 240 000 долларов.

В Киеве прошел третий фестиваль New Cars Fest 2019. На западе мировые автобренды представляют свои топовые новинки. Среди них Ford, Mazda, Mitsubishi, Seat, Hyundai, Subaru, FEAT и Honda. Посетители фестиваля могут получить всю необходимую информацию об автомобилях, оценить салон, багажник и провести тест-драйв. Организатор фестиваля - медиагруппа "Автоцентр"