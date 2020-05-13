В Украине резко стали популярными электронные полисы

Автогражданки набирают популярность. Фото: nv.ua

В Украине становятся популярными электронные договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОСАГО).

К концу апреля уже заключили 2,17 млрд грн электронных договоров, общий объем премий по которым составляет 1,7 млрд грн. В самом апреле владельцы авто приобрели 250 тысяч электронных полисов, что является своеобразным рекордом, сообщили в Auto24.

"Карантин продемонстрировал, насколько важной оказалась работа по диджитальной трансформации отрасли ОСАГО. Цифровые решения помогли во время пандемии сохранить организованность работы страховых компаний и возможность продолжать качественное обслуживание клиентов", - рассказал генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

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По его словам, страховщики ОСАГО предложили клиентам, получателям страховых выплат, партнерам, сотрудникам целую систему цифровой поддержки: коммуникации и консультации через современные диджитальные каналы, заключения электронных договоров ОСАГО, электронный европротокол, возможность удаленного предоставления информации об обстоятельствах страхового случая, системы удаленной работы для персонала.

В большинстве украинских автозаправочных станций в течение весны 2020 подешевело горючее. Так, А-95 можно приобрести уже за 23.90 грн за литр, а на некоторых АЗС стоимость бензина опустилась вообще ниже 20 грн за литр.