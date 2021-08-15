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воскресенье, 15 августа 2021 20:04

В Украине появятся обновленные дорожные знаки

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В Украине появятся обновленные дорожные знаки
Новый ДСТУ положительно повлияет на повышение безопасности дорожного движения. Фото: Укравтодор

В Украине с 1 ноября 2021 вступит в силу новый государственный стандарт для дорожных знаков.

Это должно положительно повлиять на повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

Новый стандарт "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения "предусматривает компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу, написание текста с большой буквы, новую форму стрелок, использование символов европейского образца для обозначения центра населенного пункта и реки, транслитерация населенных пунктов.

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Стандарт также предусматривает новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новую табличку для островков безопасности, новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития вело-инфраструктуры, новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначного их трактовки, а также новый раздел по размещению знаков на щитах.

При отсутствии законных оснований для остановки автомобиля инспекторы часто используют фразу "У вас грязные номерные знаки". Штрафы за такие нарушения выросли в 5 раз. Даже если на номерных знаках не видно хотя бы 1 символ, есть вероятность наложения штрафа.

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Дата
15
августа

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