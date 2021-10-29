В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть

С 1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения. В Украине появятся новые знаки.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.
Появятся следующие знаки:
- жилая зона;
- пешеходная дорожка;
- направления поворота;
- островок безопасности;
- платная дорога и ее конец;
- диагональный пешеходный переход;
- место для зарядки электромобилей;
- места разрешенной остановки и стоянки;
- автозаправочные/электрозарядные станции;
- запрещение движения транспортных средств;
- начало населенного пункта и его окончание и другие.
Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения, выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке. Перед выходами с территории школ. Для обозначения места концентрации ДТП и обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог.
К действующей вертикальной разметке добавлена новая: желто-красная.
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"Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", - подчеркнул Белошицкий.
Изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:
- новое определение велосипедной дорожки;
- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения;
- указаны права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения.
В Украине с начала года произошли больше 25 533 ДТП. В них погибли более 850 человек и более 6,7 тыс. травмировались.
Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах страны погибли примерно столько же людей, сколько за время войны на Востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза.
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