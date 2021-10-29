В Украине появятся новые дорожные знаки: когда и как будут выглядеть

С 1 ноября вступают в силу изменения в правила дорожного движения. В Украине появятся новые знаки.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

Фото: facebook.com/Bilosh

Появятся следующие знаки:

- жилая зона;

- пешеходная дорожка;

- направления поворота;

- островок безопасности;

- платная дорога и ее конец;

- диагональный пешеходный переход;

- место для зарядки электромобилей;

- места разрешенной остановки и стоянки;

- автозаправочные/электрозарядные станции;

- запрещение движения транспортных средств;

- начало населенного пункта и его окончание и другие.

Также вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения, выделенных парковочных мест вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке. Перед выходами с территории школ. Для обозначения места концентрации ДТП и обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог.

К действующей вертикальной разметке добавлена новая: желто-красная.

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"Именно КУоАП изменения не коснулись, поэтому ответственность за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог остается той, что и была", - подчеркнул Белошицкий.

Изменения, связанные с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения:

- новое определение велосипедной дорожки;

- понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;

- регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения;

- указаны права и обязанности велосипедистов и подробно регламентируется, как они должны действовать во время движения.

В Украине с начала года произошли больше 25 533 ДТП. В них погибли более 850 человек и более 6,7 тыс. травмировались. Украина уверенно занимает одно из первых мест в Европе по количеству жертв ДТП. За пять лет на дорогах страны погибли примерно столько же людей, сколько за время войны на Востоке Украины. Смертельных ДТП в Украине в пять раз больше, чем в странах Евросоюза.