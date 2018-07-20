В Украине планируют создавать авто престижной французской марки

Renault планирует выпускать в Украине некоторые модели своих авто. Фото: Autocar

Группа Renault планирует выпускать в Украине некоторые модели своих автомобилей. Сейчас в компании рассматривают проекты с потенциальными местными промышленными партнерами.

Ориентировочных сроков начала выпуска продукции не назвали, отметив, что обсуждение только начали и пока об этом рано говорить, пишет liga.net.

18 июля состоялась встреча представителей Renault с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Премьер заявил, что обсуждает возможности размещения производства автомобилей группы Renault в Украине.

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"Для нас это и дополнительные рабочие места, и расширение экспортных возможностей", - подчеркнул Гройсман.

Глава правительства добавил, что намерен инициировать разработку законодательства, которое бы позволило привлечь инвесторов в автопроизводство и ввести новые технологии.

Компания SumitomoElectricBordnetze, которая производит электрическую проводку для Volkswagen, Porsche, SEAT, открывает завод Хмельницком. До конца года здесь создадут 500 рабочих мест. Предприятие заработает через 2 месяца. Производство разместят в помещении Хмельницкого механического завода.