Украинцы помогут создавать Porsche и Volkswagen

В Хмельницком откроют завод немецко-японской компании, производящей электропроводку для автомобилей Volkswagen, Porsche, SEAT. Фото: autoua

Компания SumitomoElectricBordnetze, которая производит электрическую проводку для Volkswagen, Porsche, SEAT, открывает завод Хмельницком. До конца года здесь создадут 500 рабочих мест. Предприятие заработает через 2 месяца.

Производство разместят в помещении Хмельницкого механического завода, сообщил портал "Сегодня".

Завод в Хмельницком станет четвертым предприятием компании SEBN в Украине. На сегодня уже функционируют подобные производства в Черновцах, Черткове и Байковцах Тернопольской области. На последнем изготавливают проводку для Volkswagen Golf и Audi A6.

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За последние 10 лет производство украинских машин сократилось в 10 раз. В мае изготовили 442 автомобиля. Причинами стали низкая покупательная способность украинцев и прекращение экспорта машин за границу.