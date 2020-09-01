В Украине падает спрос на новые легковые автомобили

Какие машины самые популярные в Украине? Фото: thepage.ua

В августе 2020 года украинцы приобрели на 16% меньше новых авто, чем в прошлом году.

В последний месяц лета лучший результат на рынке у французского бренда Renault – 1334 зарегистрированных автомобилей, сообщает Укравтопром.

Второе место, как и в прошлом году, занимает Toyota с результатом 1148 шт. На третьем месте - немецкий Volkswagen. Его продажи выросли на 24% и достигли 560 авто. Четвертый по популярности Hyundai - 341 регистрация и минус 10%. Закрывает пятерку лидеров Suzuki с ростом продаж в 56% - 311 шт.

Также в августовский топ попали: Skoda - 294 шт. (-51%); Nissan - 281 шт. (-40%); Mitsubishi - 229 шт. (+ 23%); Peugeot - 221 шт. (+ 13%); Mazda - 220 шт. (-5%).

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Всего с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.