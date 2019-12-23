В Украине начался зимний пробег суперкаров

Фото: topgir.com.ua

20 декабря в Киеве стартовал зимний пробег одних из лучших суперкаров Украины Super Cars Run, который завершится в Буковеле.

Отправной точкой автомобилей стала территория автосервиса Nanoprotec, сообщает "ТопЖыр".

На вечеринку, посвященную началу пробега, собралось несколько десятков автомобилей. Среди них эксклюзивные Porsche и Ferrari, а также заряженные Mercedes, BMW, Audi и др.

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В этом году участие в пробеге принимает единственный в своем роде Porsche 991.2 Stinger GTR от ателье TopCar мощностью 900 л.с. Также редкая в Украине Ferrari F360 Spider. Ранее машина принадлежала футболисту Кахе Каладзе.

Кроме этого, на вечеринке заметили суперкары Acura NSX и Mustang Shelby. Последний специалисты автосервиса Nanoprotec должны переделать в легендарный Eleonor из фильма "Угнать за 60 секунд".

Бывший технический директор McLaren и один из авторов F1 Гордон Мюррей показал свой суперкар T.50.