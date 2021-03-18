В Украине изменят экзамены на водительские права

Тесты экзаменов на водительские права буду другими. Фото: auto-union.com.ua

С 6 апреля в Украине теоретические экзамены для получения водительских прав будут сдавать по новым тестам.

Их уже можно предварительно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД.

Тесты изменили, учитывая новое законодательство и предложения преподавателей профильных учебных заведений, остальных водителей. Теперь теоретическая часть экзамена содержит новые и интересные дорожные ситуации, с которыми часто сталкиваются за рулем. Это должно помочь новичкам оперативно принимать правильные решения.

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Сервисные центры МВД продолжают собирать предложения по вопросам по направлениям ПДД, устройства и эксплуатации транспортных средств, основ безопасного вождения и прав в области дорожного движения, оказания первой медицинской помощи.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения.

В частности, увеличил наказание за пьяное вождение, превышение скорости, непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора. Увеличили штрафы для пешеходов и велосипедистов.