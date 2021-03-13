В Украине ужесточили ответственность за нарушение ПДД

В Украине введут новые штрафы за нарушение ПДД. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения.

В частности, увеличил наказание за пьяное вождение. Об этом сообщает Обозреватель.

Штрафы для водителей

Минимальный штраф повысили до 510 грн. Он назначается за: непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора.

- за превышение скорости в населенных пунктах более чем на 50 км/ч и бегство с места ДТП - штраф до 3,4 тыс. грн;

- за непредоставление преимущества в движении авто скорой помощи, полиции или аварийной службе - штраф до 680 грн;

- за создание аварийной ситуации наказывать штрафом в 1445 грн, а за нарушение, которое привело к ДТП - 850 грн;

- вождение авто без удостоверения - штраф 425 грн;

- отсутствие прав на управление авто - 3,4 тыс. грн;

- если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - штраф 17 тыс. грн с лишением водительских прав на год;

- за повторное нарушение в течение года - 34 тыс. грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тыс. Грн, лишение прав на 10 лет и конфискация авто;

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- за ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения, в результате которого пострадавший получил травмы средней тяжести, наказывать лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет

- если пострадавший получил тяжелое повреждение - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет (лишение прав от 5 до 8 лет);

- в случае смерти потерпевшего - тюремный срок от 5 до 10 лет (лишение прав на срок от 5 до 10 лет). Если жертв ДТП несколько - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет (лишение прав на срок от семи до десяти лет).

Закон также предусматривает, что суд лишен возможности освобождать от ответственности тех нарушителей, которые попались впервые и раскаялись.

Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Пешеходам, переходящим дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн. Если велосипедист нарушил ПДД - штраф 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде - 680 грн, за создание аварийной ситуации - 850 грн.

Украинским водителям приходят поддельные протоколы о штрафах за превышение скорости. Если открыть такой электронное письмо, можно потерять деньги.