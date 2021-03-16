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вторник, 16 марта 2021 10:41

Человек 192 раза не смог сдать на водительские права

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Человек 192 раза не смог сдать на водительские права
Участок полиции, где можно сдавать на права. Иллюстративное фото / REPORTER

В Польше мужчина 192-й раз провалил тест на водительские права, поставив таким образом рекорд в стране.

В Польше нет правил, определяющих максимальное количество попыток сдачи экзамена по вождению. Единственное - настойчивость и деньги. Об этом пишет польское издание Interia.

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Непоколебимое желание получить права уже обошлось рекордсмену из города Петркув-Трыбунальский, что в центральной Польше, почти в 6 тыс. злотых. Это в пересчете 43 тыс. грн. Мужчина 17 лет пытается сдать, и начал это делать в 33 года.

За последний год в Польше выдали почти 752 тыс. водительских прав. К этому количеству входят все выданные документы. В частности, те, которые требовали, например, изменения данных. С учетом тех, кто получил водительские права впервые, новых прав выдали более 293 тыс. Среди новых водителей женщин больше, чем мужчин - более 148 тыс. против более 144 тыс.

Больше всего прав теряли те, кого поймали выпив за рулем. Таких за прошлый год было более 2,2 тыс. Из них 130 человек потеряли водительские права через спиртное 4 раза и более.

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